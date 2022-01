I fatti del giorno – Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: presidente accetta le dimissioni della direttrice dell'Ufficio presidenziale - E' stato pubblicato ieri, nella Gazzetta Ufficiale della Tunisia, il decreto presidenziale n. 5 del 2022, che pone fine alle funzioni di Nadia Akacha come direttrice dell'Ufficio presidenziale. Akacha aveva annunciato lunedì 24 gennaio le sue dimissioni dalla carica per divergenze tra lei e il presidente Kais Saied. Una fonte politica citata da media internazionali e locali ha riferito che la disputa tra Nadia Akacha e il capo dello Stato tunisino è stata causata dal sostegno del presidente alla decisione del suo ministro dell'Interno, Taoufik Charfeddine, di obbligare al pensionamento sei alti vertici degli apparati di sicurezza, tra cui un ex capo dei servizi di intelligence. (segue) (Res)