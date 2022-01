I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: fonti stampa, Total Eren investe 9,5 miliardi di euro per produzione idrogeno verde - L'azienda francese del settore delle energie rinnovabili, Total Eren, ha intenzione di investire 100 miliardi di dirham (circa 9,5 miliardi di euro) in Marocco per la realizzazione di un progetto ibrido dedicato alla produzione di idrogeno e ammoniaca verde da 10 gigawatt. Lo ha rivelato il portale informativo “Le Desk”, secondo il quale il gruppo intende realizzare un progetto per la produzione di idrogeno e ammoniaca verde, essenzialmente accoppiato ad aerogeneratori elettrici. Alla fine del mese di giugno del 2021, il consiglio di amministrazione del Regional Investment Center (Cri) di Guelmim-Oued Noun aveva approvato diversi progetti relativi a fonti di energia rinnovabili, in particolare presentati da Total Eren. I lavori dovrebbero iniziare nel 2025, dopo il completamento degli studi necessari, e il progetto dovrebbe entrare in piena funzione entro il 2027. Secondo la fonte, Total Eren dovrebbe sviluppare su un’area di 170 mila ettari una produzione sufficientemente ampia da poter essere esportata e favorire il ruolo del Marocco in qualità di “leader regionale nel campo dell’energia e dell’idrogeno verde”. Secondo un rapporto pubblicato a inizio gennaio dall’Agenzia internazionale per l'energia rinnovabile (International Renewable Energy Agency, Irena), "Geopolitics of energy transformation: the Hydrogen factor", insieme ad Australia, Cile, Arabia Saudita e Stati Uniti, il Marocco è stato presentato come uno dei cinque Paesi meglio posizionati per diventare i principali produttori di idrogeno verde al mondo. Tra le fine del 2021 e l’inizio di quest’anno, il Regno nordafricano ha inoltre consegnato alle Nazioni Unite la sua nuova strategia energetica a lungo termine, ponendosi come obiettivo il raggiungimento dell’80 per cento del mix energetico proveniente da fonti rinnovabili entro il 2050. (segue) (Res)