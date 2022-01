I fatti del giorno – Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: Covid, picco di 2.521 nuovi contagi in 24 ore - L'Algeria ha registrato un nuovo record del numero di contagi giornalieri di Covid-19, con 2.521 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si tratta del bilancio più alto dall'inizio della pandemia circa due anni fa. Lo ha reso noto il ministero della Salute in un comunicato stampa. Nella stessa giornata sono stati registrati otto decessi e 1.055 casi guarigione, mentre 44 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. (segue) (Res)