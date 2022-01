I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: incontro al Cairo per discutere della nuova missione dell'Unione africana in Somalia - E’ iniziata ieri al Centro internazionale del Cairo per la risoluzione dei conflitti, il mantenimento della pace e il consolidamento della pace la conferenza sulla fase post-2021 in Somalia. L’incontro vede la partecipazione “del governo somalo, dell'Unione africana, delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e di un certo numero di partner internazionali”, riferisce il ministero degli Affari Esteri egiziano. La delegazione somala è guidata dal viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Mahmoud Abdi Hassan. L’evento mira a “tenere consultazioni informali tra funzionari somali, africani e internazionali per discutere degli accordi post-2021 in Somalia, alla luce della scadenza del mandato della missione dell'Unione africana Amison il 31 marzo 2022 e della nuova missione dell'Unione africana e i suoi compiti”, si legge nella nota. L'incontro, che si conclude oggi, discuterà del sostegno alla nuova missione dell'Unione africana in particolare nel campo della sicurezza, in primo luogo della lotta al terrorismo, nella ricostruzione e nello sviluppo postbellico. (Res)