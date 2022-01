Nepal: in corso elezioni per il rinnovo parziale dell’Assemblea nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’Assemblea uscente ha la maggioranza la formazione marxista-leninista, che ha però recentemente subito una scissione da cui è nato il Partito comunista del Nepal socialista unificato (Cpn-Us) e la rottura dell’alleanza col Partito comunista del Nepal - Centro maoista (Cpnm). L’estate scorsa gli ex sodali hanno contribuito a far cadere il governo a guida Uml e a sostituirlo con un altro a guida Congresso nepalese (Nc). I partner della nuova coalizione si sono divisi i 19 seggi in palio: sei al Congresso, cinque ciascuno al Partito comunista socialista unificato e al Centro maoista, tre al Partito socialista del popolo (Pspn o Jspn) e uno al Fronte nazionale del popolo. (segue) (Inn)