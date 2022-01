Quirinale: Mulè, basta alzare muri, si pensi a interesse del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- La maturità che dovrà dimostrare adesso il centrosinistra richiede questo: riconoscere che si passa dal principio del piacere, che era quello di cui erano prigionieri a sinistra - e cioè che bisognava far piacere il proprio candidato - al principio di realtà. Ossia, mettere da parte i veti. Lo afferma Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia in un'intervista a "Libero". "Di questo passo - ha proseguito Mulè - rischiamo di cercare più che un nome super partes una specie di Superman. Ciò che non potrà accadere è continuare ad alzare muri. In caso contrario significherebbe condurre ancora una trattativa non in base all'interesse del Paese ma in base all'asservimento a un'ideologia: la propria", ha concluso il Sottosegretario. (Rin)