Brescia: scontro frontale tra auto e modo a Cologne, grave un motociclista di 64 anni

- Un motociclista di 64 anni è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso dopo essersi scontrato frontalmente con un auto questa mattina a Macina, frazione di Cologne in provincia di Brescia, all'altezza dell'incrocio con la sp17 di via Francesca. L'uomo ha riportato traumi multipli alla testa, al volto e al torace ed è stato portato via in arresto cardiaco, mentre i soccorritori procedevano con le manovre di rianimazione. Il passeggero della moto, un uomo di 555 anni, ha invece riportato un trauma al torace e alla spalla ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Chiari. Sul posto sono intervenute due automediche, due ambulanze e la Polizia stradale.(Com)