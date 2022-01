Moldova: ministro Esteri a Bruxelles, vogliamo attrarre investimenti e rafforzare la resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni moldave stanno compiendo sforzi coordinati per garantire l'obiettivo della modernizzazione europea del Paese. È il messaggio inviato dal ministro degli Affari esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, Nicu Popescu, in occasione degli incontri che ha avuto a Bruxelles con alti dignitari dell'Ue e della Nato, durante i quali ha discusso delle priorità della cooperazione e della situazione della sicurezza regionale. "Vogliamo costruire, con il sostegno dell'Ue, nuove strade, scuole, ospedali, rafforzare il clima imprenditoriale, attrarre investimenti, creare nuovi posti di lavoro, far uscire il Paese dalla povertà, aumentare il tenore di vita dei suoi cittadini e rafforzare la resilienza. Queste azioni corrispondono anche agli obiettivi politici a lungo termine dell'Ue", ha scritto Popescu sulla sua pagina Telegram dopo gli incontri con i rappresentanti della leadership della Nato – il segretario generale Jens Stoltenberg e il vicesegretario generale Mircea Geoana – alcuni eurodeputati e rappresentanti delle istituzioni europee. Un altro obiettivo dell'agenda del funzionario moldavo è il rafforzamento della diplomazia parlamentare. (segue) (Rob)