Moldova: ministro Esteri a Bruxelles, vogliamo attrarre investimenti e rafforzare la resilienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, Popescu ha avuto incontri con David McAllister, presidente della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo e altri eurodeputati. "Nel contesto della situazione di crisi che sta affrontando il continente europeo, abbiamo messo in evidenza nelle discussioni con i partner occidentali la posizione del nostro Paese sulle questioni attuali dell'agenda europea", ha scritto Popescu. Durante gli incontri con il Segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna, Stefano Sannino e con il vice segretario generale della Nato, Mircea Geoana, gli interlocutori hanno fatto riferimento alla situazione della sicurezza europea, invocando il rispetto dei principi sottesi all'architettura di sicurezza europea. Anche il vicedirettore generale della direzione generale del Vicinato e dei negoziati sull'allargamento della Commissione europea, Katarina Mathernová si è interessata agli sviluppi in Moldova, durante un incontro con il funzionario moldavo. "Abbiamo esaminato i progressi compiuti nell'agenda di riforma in vari settori, nonché l'attuazione del piano di ripresa economica e del piano economico e di investimento dell'Ue per gli Stati del Partenariato orientale", ha scritto il ministro moldavo. (Rob)