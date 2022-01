Campidoglio: Meleo (M5s), bilancio fatto di fretta, mancano investimenti per città moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Tante parole sulla 'Città dei 15 minuti' ma poche risorse e zero indicazioni per incentivare la mobilità dolce, rendere la Capitale più sicura, anche per i più deboli, e aumentare la partecipazione dei cittadini. Il bilancio 2022-24 che l'amministrazione Gualtieri dà a Roma, con l'approvazione in Assemblea capitolina, dà una brusca frenata al percorso fatto per avvicinarla alle grandi capitali europee. È un bilancio immaturo e scritto in fretta e furia". Così in una nota Linda Meleo, capogruppo in Assemblea Capitolina del Movimento 5 Stelle. "Un grande assente è la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile. Mancano infatti le risorse per costruire una città più vicina ai romani: nessuna risorsa per realizzare corsie e piste ciclabili, neanche il Grab, isole ambientali e zone 30, messe in sicurezza e ridisegno degli incroci, attraversamenti pedonali luminosi, corsie preferenziali per i bus". (segue) (Com)