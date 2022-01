Campidoglio: Meleo (M5s), bilancio fatto di fretta, mancano investimenti per città moderna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su questi temi abbiamo presentato degli ordini del giorno che dovevano impegnare Sindaco e Giunta a proseguire progetti già avviati o a realizzarne di nuovi, ma sono stati tutti bocciati, segno di quanto interessino, nei fatti e non a parole, i temi della mobilità dolce e attiva a questa amministrazione", continua Meleo. "Nulla su tanti altri fronti, nessuna risorsa per la sicurezza nelle scuole, per nuovi progetti di illuminazione pubblica e nulla di specifico o ragionato per le manutenzioni stradali. Sulla partecipazione poi, non è stato inserito nessuno dei progetti legati al bilancio partecipativo, quelli che erano stati scelti dai cittadini sulla base di un processo di coinvolgimento delle persone sull'uso di risorse del bilancio di Roma. Gravissimo che a parole si dica 'coinvolgiamo tutti' e poi si scelga di cassare tutte le proposte e le progettualità indicate dai cittadini", conclude la consigliera del M5s. (Com)