Ue: Mandelli (FI), congratulazione a Tajani per guida Afco

- Il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, ha espresso le proprie congratulazioni ad Antonio Tajani, rieletto per acclamazione presidente della commissione Affari costituzionali dell'Europarlamento. "Si tratta di un riconoscimento importante, frutto della sua competenza e autorevolezza nonché dell'impegno che lo ha sempre visto in prima linea per un'Europa più unita e vicina ai suoi cittadini. Ed è un risultato importante anche per Forza Italia, cardine del Ppe e protagonista della vita istituzionale europea", afferma Mandelli. (Rin)