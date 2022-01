Sahel: oggi ministeriale Ue-G5, focus su sanzioni al Mali e crisi in Burkina Faso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì scorso, giorno in cui si è tenuto il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, Borrell ha precisato che il quadro giuridico Ue per le sanzioni contro il Mali è stato adottato, ma il lavoro non è terminato e quindi Bruxelles non ha finora preso alcuna decisione. "La Cedeao ha deciso sanzioni severissime nei confronti del Mali", ha detto. "Prima avevamo adottato un quadro giuridico per l'applicazione delle sanzioni perché l'Ue ha bisogno di una base giuridica", ha proseguito Borrell. "Il quadro giuridico è stato adottato ma per il momento le sanzioni non sono applicate", ha continuato. "Oggi il Consiglio non ha preso alcuna decisione perché il lavoro non è finito dal punto di vista della procedura", ha specificato ancora. "La volontà politica di applicarle c'è, dato che è stato adottato il quadro giuridico e questo non è un segreto. Ma penso che la volontà di continuare il lavoro in corso debba essere coerente rispetto ai contatti diplomatici che stiamo portando avanti con i cinque Paesi del Sahel", ha concluso. (segue) (Beb)