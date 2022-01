Sahel: oggi ministeriale Ue-G5, focus su sanzioni al Mali e crisi in Burkina Faso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento di oggi arriva anche a pochi giorni dal colpo di Stato in Burkina Faso - Paese anch'esso membro della coalizione G5 Sahel - che ha portato alla destituzione del presidente Roch Marc Christian Kaboré. In un comunicato, la coalizione si è detta "molto preoccupata" per gli ultimi sviluppi nel Paese, ha condannato "questo tentativo di interrompere l'ordine costituzionale" e sottolineato che la presa del potere con la forza "mette in pericolo le conquiste democratiche" nel Paese. La coalizione "esige il rispetto dell'integrità fisica del presidente del Burkina Faso e di tutte le autorità detenute", facendo inoltre appello a tutte le parti affinché prediligano il dialogo "per risolvere tutte le divergenze nella calma e con serenità". In dichiarazioni ad "Agenzia Nova", inoltre, la rappresentante dell’Unione europea per il Sahel, Emanuela Del Re ha ricordato che il Burkina Faso è un Paese "importantissimo per l'Ue e per l'Italia", e che va stabilizzato "con l'aiuto di tutti" e di azioni non solo militari. "Abbiamo investito moltissimo in Burkina Faso in questi anni", ha detto Del Re, che ha definito "esplosiva" l'attuale situazione ed invitato le autorità militari a liberare al più presto il presidente Kaboré e le altre autorità detenute. (Beb)