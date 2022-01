Armenia: primo ministro Pashinyan positivo al Covid, prosegue lavoro da remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan è risultato positivo al Covid-19, pertanto continuerà a lavorare da remoto nei prossimi giorni. Lo afferma l'ufficio stampa del premier in una nota, aggiungendo che Pashinyan è in autoisolamento e finora non mostra alcun sintomo. Il primo ministro armeno era già stato contagiato dal coronavirus all'inizio del 2020, mentre ai primi di dicembre 2021 aveva ricevuto la vaccinazione di richiamo. (Rum)