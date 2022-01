Burkina Faso: Ue condanna colpo Stato e chiede rilascio detenuti compreso presidente Kaboré

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna il colpo di Stato compiuto in Burkina Faso che ha portato al rovesciamento di un presidente eletto, Roch Kaboré, e la sospensione della costituzione e delle istituzioni da parte di elementi delle forze armate raggruppate sotto il Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione (Mpsr). Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ricorda il suo impegno per il rispetto delle istituzioni repubblicane e chiede un immediato ritorno all'ordine costituzionale. "L'Ue chiede calma e armonia da tutte le parti e l'immediato rilascio di tutte le persone detenute illegalmente, a cominciare dal presidente Kaboré", ha spiegato il Seae. "L'Ue è attenta alla posizione e alle decisioni prese dall'Ecowas (o Cedeao, la comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale) al fine di trovare una soluzione favorevole a questa situazione e deplora il fatto che il dialogo non abbia prevalso, in particolare in considerazione della sicurezza nazionale e della situazione umanitaria del Paese, che richiede una risposta della più grande maggioranza possibile e una stabilità istituzionale per realizzare le riforme essenziali", si legge nella dichiarazione del Seae. "Se l'ordine costituzionale non viene ristabilito, questo avrà conseguenze immediate per il nostro partenariato con il Paese", ha specificato il Seae. "Insieme agli altri partner del Burkina Faso, l'Ue rimane fortemente impegnata a sostenere il Burkina Faso per aiutarlo a far fronte alle numerose sfide che deve affrontare, ed esprime la sua solidarietà a tutto il popolo burkinabé", ha concluso il Seae. (Beb)