Campidoglio: lista civica Calenda, in bilancio manca strategia su rifiuti e mobilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stesso discorso sul tema mobilità", continuano i consiglieri della civica Calenda: "non sono chiare le linee d'indirizzo per risollevare la partecipata capitolina del trasporto pubblico, Atac, e conseguentemente appaiono deboli le prospettive di sviluppo della Capitale verso una mobilità sostenibile e integrata. Sarebbero state auspicabili risoluzioni inoltre per Roma Metropolitane, e Roma Lido, proprio in un momento in cui è diventato dominante il tema di spostare competenze dalla Regione Lazio. Sempre in termini di visione e strategie: assente in bilancio un piano di investimento per le riqualificazione di intere aree periferiche della città". (segue) (Com)