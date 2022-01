Sud Sudan: Onu condanna uccisione di 32 civili nello Stato di Jonglei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno condannato l'uccisione di civili durante le razzie di bestiame nello Stato di Jonglei, nel Sud Sudan orientale. In una nota, la Missione Onu di mantenimento della pace in Sud Sudan (Unmiss) ha affermato che giovani armati della comunità murle hanno effettuato attacchi e incursioni di bestiame nei villaggi di Dungrut e Machined, uccidendo 32 persone della comunità dinka bor. Secondo quanto riferito, alcuni bambini sarebbero annegati nel fiume mentre fuggivano dagli aggressori. Unmiss teme che gli attacchi abbiano portato allo sfollamento di un grosso numero persone. Lo Stato di Jonglei è stato recentemente colpito da inondazioni e in passato ha assistito a conflitti tra le vicine comunità rivali. (Res)