Mali: ex ambasciatore francese, ex presidente Keita aveva chiesto presenza militare danese

- L'ex ambasciatore della Francia in Mali, Nicolas Normand, ha pubblicato su Twitter un documento del 2019 in cui l'ex presidente maliano Ibrahim Bouubacar Keita chiede alla Danimarca un intervento militare anti-jihadista. "Nonostante tutti gli sforzi dispiegati e l'appoggio dei nostri partner e alleati, al situazione securitaria del Mali resta sempre fragile e ha bisogno di essere consolidata", scriveva Keita nel documento, dove si definiscono "utili e indispensabili" gli sforzi dell'operazione francese Barkhane attiva nel Sahel. "Vorrei sollecitare il vostro governo ad un'assistenza militare e il dispiegamento di elementi delle vostre forze armate sul territorio maliano all'interno della Forza inter-armata multinazionale per le forze speciali denominata Task Force Takuba posta sotto il comando della forza Barkhane", scriveva Keita. "Lo statuto degli elementi delle vostre forze armate reali dispiegate sul territorio maliano all'interno di Takuba sarà fissato da un accordo di statuto delle forze", continua poi il documento. (segue) (Frp)