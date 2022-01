Mali: ex ambasciatore francese, ex presidente Keita aveva chiesto presenza militare danese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato ieri dal ministro degli Esteri danese, Jeppe Kofod, le truppe della Danimarca dispiegate in Mali come parte della task force antiterrorismo a guida francese sono presenti sulla base di un "chiaro invito" del governo. Con questo comunicato il governo danese ha risposto all'esecutivo di transizione del Mali che il giorno prima ne ha chiesto l'immediato ritiro. Kofod ha affermato che le truppe danesi erano in Mali sulla base di un chiaro invito, "proprio come le altre componenti nell'operazione". Il ministero degli Esteri danese ha sottolineato come esista "notevole incertezza sull'annuncio del governo di transizione" e che sono proseguiti i contatti con l'esecutivo maliano. Kofod ha anche criticato la presunta presenza di mercenari russi del gruppo Wagner in Mali, definendola "altamente problematica". (Frp)