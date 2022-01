Colombia: Bogotà ospita riunione Alleanza del Pacifico, Singapore presente come stato associato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta ieri in Colombia la 24ma riunione del Consiglio dei ministri dell’Alleanza del Pacifico, a cui ha partecipato per la prima volta Singapore come membro associato. “Nel Consiglio dei ministri dell’Alleanza del Pacifico ho sottolineato l'importanza di avere Singapore come stato associato, un'opportunità unica di scambio, cooperazione e apprendimento, che ci avvicina al sud-est asiatico”, ha detto la vicepresidente e ministra degli Esteri della Colombia in un tweet. Nel corso della riunione la Colombia ha passato il testimone alla guida dell’Alleanza al governo del Messico. L’Alianza del Pacifico è un blocco commerciale formato da quattro paesi: Cile, Colombia, Messico e Perù. (Mec)