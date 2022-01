Russia: 74.692 nuovi casi di Covid-19, record per sesto giorno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono stati rilevati oggi 74.692 nuovi casi di positività al Covid-19, aggiornando per il sesto giorno consecutivo il massimo assoluto dall'inizio della pandemia. Lo riporta il centro di risposta federale al coronavirus. Inoltre sono stati registrati 657 decessi, portando il bilancio totale delle vittime nel Paese a 328.105. Sempre oggi nella sola Mosca sono stati rilevati 19.856 nuovi positivi, una cifra che rappresenta il nuovo record per la capitale russa. (Rum)