Ucraina: vicesegretario generale Nato, serve soluzione politica e diplomatica a crisi

- La Nato è alla ricerca di una soluzione politica e diplomatica per migliorare la situazione ai confini dell'Ucraina. Lo ha detto il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, in un intervento all'emittente televisiva pubblica moldava. Secondo Geoana, negli ultimi anni la Russia ha adottato una politica estremamente aggressiva che minaccia la sicurezza regionale. Secondo il vicesegretario della Nato, il dialogo e la diplomazia dovrebbero prevalere e garantire la pace nel continente europeo. Geoana ha affermato che per molto tempo la Russia ha ignorato qualsiasi dialogo diretto con la Nato e, dopo una pausa di diversi anni, è stato convocato un incontro Nato-Russia. Il vicesegretario generale della Nato ha ricordato che l'Alleanza sta ora preparando proposte concrete da sottoporre all'esame della Russia e che saranno oggetto del prossimo incontro Nato-Russia. "Le azioni della Federazione Russa, che sono estremamente aggressive nei confronti dell'Ucraina e dei suoi vicini in generale, hanno portato a una situazione di sicurezza che è la più grave degli ultimi 30 anni. Poiché è una situazione ad alto rischio per la sicurezza, noi della Nato stiamo cercando una soluzione politica e diplomatica. Perché la diplomazia e il dialogo sono sempre meglio della tensione o del conflitto. Ecco perché, dopo l'incontro Nato-Russia di pochi giorni fa, per la prima volta in due anni e mezzo, nonostante le ripetute insistenze sulla Federazione Russa di presentarsi al tavolo del dialogo con la Nato, abbiamo avuto questo dialogo qualche giorno fa", ha detto. (segue) (Rob)