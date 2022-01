Ucraina: vicesegretario generale Nato, serve soluzione politica e diplomatica a crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Geoana ha proseguito che la Nato sta preparando proposte scritte che invierà alla Russia. "Il segretario generale della Nato ha inviato una lettera a tutti i membri del Consiglio, alla Federazione Russa e ai 30 alleati, suggerendo e indicando 3 gruppi tematici di argomenti che potrebbero essere discussi nel formato Nato-Russia, vedremo quale sarà la risposta della Russia", ha detto Geoana che ha osservato che negli ultimi anni la Russia è diventata un fattore di instabilità nella regione. "I rappresentanti del Blocco nord atlantico sono preoccupati per le ambizioni espansionistiche di Mosca. Rafforzare la presenza militare russa al confine con l'Ucraina è un attacco alla sicurezza regionale. Vogliamo dare una possibilità alla diplomazia, anche se siamo preoccupati per questa mobilitazione straordinaria, insolita e minacciosa su tutti i confini dell'Ucraina. Ci auguriamo che il dialogo sia il modo per ridurre l'escalation della situazione e consentire un dialogo maturo e realistico. La Federazione Russa ha adottato da tempo una sorta di politica aggressiva e non dobbiamo dimenticare che nel 2014 ha annesso illegalmente la Crimea, incoraggiato e tuttora incoraggia una guerra fumante nel Donbass. Non possiamo ignorare la massiccia pressione che sta esercitando su altri suoi vicini", ha affermato Geoana. (Rob)