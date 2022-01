Burkina Faso: presidenti commissioni Parlamento Ue condannano golpe e chiedono rilascio Kaboré

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condanna del colpo di Stato in Burkina Faso e richiesta di rilascio immediato del presidente Roch Marc Christian Kaboré. E' quanto hanno dichiarato i presidenti delle commissioni del Parlamento europeo per gli Affari esteri e per lo Sviluppo, rispettivamente David McAllister e Tomas Tobé; e il presidente della delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica Acp-Ue, Carlos Zorrinho. "Stiamo seguendo con grande preoccupazione gli sviluppi in Burkina Faso e condanniamo fermamente il colpo di stato militare contro il governo democraticamente eletto sotto il presidente Roch Marc Christian Kaboré. Chiediamo il rilascio immediato e incondizionato del presidente Roch Marc Christian Kaboré e di tutti gli altri membri del suo governo in detenzione", hanno dichiarato. "Insistiamo su un ritorno immediato al governo a guida civile, al ripristino del Parlamento, all'ordine costituzionale e allo stato di diritto in Burkina Faso. Esortiamo i capi militari a riportare le loro forze nelle caserme e a proteggere le istituzioni del Paese", hanno concluso. (Beb)