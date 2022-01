Paesi Bassi-Cina: colloquio in videoconferenza fra premier Rutte e Li

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier olandese, Mark Rutte, ha avuto un colloquio con l’omologo cinese Li Keqiang in occasione del 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche che si celebrano nel 2022. Come si legge in un thread su Twitter del premier olandese, Paesi Bassi e Cina hanno “una forte relazione” che “permette di discutere tutte le questioni importanti, compresi i diritti umani”. “Abbiamo anche discusso dei nostri forti legami economici, della situazione legata al Covid-19 e delle relazioni Ue-Cina”, ha aggiunto Rutte. “È importante che i Paesi Bassi e l'Ue mantengano un forte dialogo con la Cina e lavorino insieme per affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico”, ha concluso il primo ministro olandese. (Beb)