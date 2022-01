Quirinale: Molinari (Lega), Casellati un nome su cui potrebbe convergere il centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"A nome mio e del gruppo parlamentare Lega Salvini Premier della Camera l'augurio ad Agenzia Nova di raggiungere nuovi e prestigiosi traguardi" Riccardo Molinari

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier alla Camera dei Deputati

22 luglio 2021

- La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati non è nella rosa dei nomi del centrodestra per l'elezione alla presidenza della Repubblica perché ha già un incarico istituzionale: è un nome su cui potrebbe convergere anche il centrosinistra. Lo ha affermato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, entrando a Montecitorio per la terza giornata di votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. "E' positivo che il centrosinistra si è detto disponibile a ragionare sulla rosa di nomi del centrodestra: ora i leader decideranno dove, come e chi", ha aggiunto Molinari. (Rin)