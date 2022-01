Regno Unito: Jackson (Octopus) esprime dubbi su misure governo su prezzi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Greg Jackson, l'amministratore delegato di Octopus Energy, ha espresso dubbi sulle misure del governo britannico per evitare alle famiglie l'impatto dovuto all'aumento dei prezzi dell'energia. Come riporta l'emittente "Sky News", in una lettera ai suoi 3 milioni di clienti, Jackson ha elencato gli ostacoli che le aziende energetiche e i ministri del governo dovrebbero affrontare per limitare gli aumenti dei costi. "Onestamente, non so se avremo successo" ha affermato l'amministratore delegato. L'industria - decimata dall'aumento senza precedenti dei costi dell'energia grezza - ha previsto che il tetto massimo dei prezzi dell'energia, che finora ha protetto i contribuenti delle bollette alte, aumenterà del 50 per cento fino a una media annuale di 2 mila sterline (2.400 euro circa). Il governo dovrebbe annunciare un aiuto per compensare le perdite prima che il regolatore dell'energia e del gas del Regno Unito (Ofgem) comunichi il nuovo tetto massimo a febbraio. Dallo scorso agosto intanto, circa 27 fornitori di energia sono usciti dal mercato e Octopus ha assunto i 580 mila clienti della fallita Avro Energy a settembre. (Rel)