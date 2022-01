Quirinale: Salvini, Lega forza responsabile e dialogante, non dimenticare emergenza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sull’elezione del presidente della Repubblica, la Lega si conferma forza responsabile e dialogante. Ma non possiamo dimenticare le emergenze di famiglie, artigiani e imprese: continueremo a dargli voce e siamo sicuri che il governo saprà intervenire ancora. Servono almeno 30 miliardi”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Nella stessa nota si fa riferimento al caro energia che non risparmia nemmeno le storiche realtà imprenditoriali della Puglia, portando come esempio un’azienda del settore ittico di Lesina (Foggia) che nel luglio 2021 ha pagato 19.268 euro di bolletta, cifra che a ottobre è diventata 33.312 euro.(Rin)