Tunisia: Covid, comitato scientifico propone proroga di 15 giorni del coprifuoco notturno

- Il comitato scientifico per la lotta al Covid-19 in Tunisia ha proposto di prorogare il coprifuoco notturno per altri 15 giorni. Lo ha dichiarato all'emittente radiofonica "Shems Fm" un membro del comitato, il dottor Amen Allah Messadi, precisando che è stato proposto di mantenere le stesse misure adottate il 9 gennaio, comprese le misure preventive e il divieto di assembramenti. Il membro del comitato scientifico tunisino ha aggiunto che è stato raccomandato di rafforzare i controlli sul certificato vaccinale e di continuare gli sforzi compiuti nell'ambito della campagna di vaccinazione nazionale. Il governo della Tunisia aveva deciso lo scorso 11 gennaio, a seguito della riunione del Consiglio dei ministri presieduta dalla premier Najla Bouden, di contrastare la nuova ondata di Covid-19 con un coprifuoco dalle 22 alle 5, il rinvio o annullamento di tutti gli eventi pubblici sia al chiuso che all'aperto, l'obbligo della mascherina e una serie di altre misure. (Tut)