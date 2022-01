Bosnia: inviati Ue e Usa incontrano rappresentanti delle Camere parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del Servizio europeo per l'azione esterna dell'Unione europea, Angelina Eichhorst, e l'inviato speciale del Dipartimento di Stato Usa Matthew Palmer hanno avviato oggi un incontro a Sarajevo con i rappresentanti delle Camere del Parlamento della Bosnia Erzegovina. Secondo quanto riferisce il sito "Klix", con questo incontro inizia un nuovo ciclo di negoziati sulle modifiche alla legge elettorale. E' invece prevista per domani una riunione nella città di Neum con i rappresentanti di tutte le forze parlamentari. Si tratta della prima visita di Eichhorst e Palmer dopo l'annuncio, il 16 dicembre, di un ritiro della loro mediazione nei negoziati sulla riforma elettorale in Bosnia Erzegovina. Una nota congiunta precisava allora che i due mediatori rinunciavano ad una visita precedentemente pianificata poiché stimavano che non ci fossero margini per un progresso. (segue) (Seb)