Bosnia: inviati Ue e Usa incontrano rappresentanti delle Camere parlamentari (2)

- "I leader non hanno svolto il lavoro necessario per allineare il sistema politico della Bosnia Erzegovina ai regolamenti e alle sentenze dell'Ue. A parte ciò, a seguito dell'ulteriore inaccettabile escalation del 10 dicembre da parte del Parlamento della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), la crisi politica si sta aggravando", affermava la nota, sottolineando che dei rinnovati sforzi di mediazione prima della fine del 2021 sarebbero stati inutili. "Abbiamo ascoltato gli impegni della coalizione di governo sulle riforme costituzionali ed elettorali che possono ottenere il sostegno parlamentare. Altrettanto importanti per far progredire la Bosnia Erzegovina sono le riforme per rendere le elezioni più sicure, affidabili e per creare un governo nella Federazione della Bosnia Erzegovina che funzioni", proseguiva la nota. (Seb)