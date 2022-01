Municipio Roma VII: Ferraro (Pd), ok in Aula su nuovo regolamento della Consulta per disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio del Municipio Roma VII ha rilasciato parere positivo al nuovo regolamento della Consulta cittadina permanente per i diritti delle persone con disabilità e le relative linee guida per la predisposizione delle Consulte municipali. Ieri il parlamentino ha approvato la delibera elaborata dalla commissione municipale Politiche sociali. "Un passaggio importante quello di oggi per avviare i lavori a livello cittadino e dare mandato ai Municipi per avviare la composizione dei regolamenti municipali. È necessaria operatività e, rispetto a questo, c'è la necessità di coinvolgere nel processo costitutivo delle Consulte municipali disabilità, le associazioni e i cittadini che si rendano disponibili", spiega in una nota la presidente della commissione Politiche sociali del Municipio Roma VII, Rosa Ferraro del Pd. (Com)