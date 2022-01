Egitto-Francia: colloquio tra ministri degli Esteri, focus su Libia e Cop27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni bilaterali tra Egitto e Francia, la situazione in Libia, la 27ma Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) che quest’anno si terrà proprio nel Paese delle piramidi: questi i principali al centro di una conversazione telefonica intercorsa ieri tra il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, e l’omologo francese Jean Yves Le Drian. Secondo Ahmed Hafez, portavoce della diplomazia del Cairo, il ministro arabo ha affermato che “l'Egitto spingerà nella Cop27 per passare alla fase di effettiva attuazione delle promesse sulla questione del cambiamento climatico in conformità con l'accordo di Parigi”, aggiungendo che il suo Paese “chiede sostegno ai Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, per adempiere agli impegni su questo tema”. Le due parti hanno inoltre discusso della questione libica e della necessità di tenere elezioni presidenziali e parlamentari simultanee, di espellere forze militari e mercenari stranieri dalla Libia e di attuare le decisioni adottate nelle conferenze internazionali di Berlino e Parigi. (Cae)