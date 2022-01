Irlanda del Nord: disputa commerciale fra Ue e Cina colpisce le imprese edili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi di alcuni materiali edili, dalle viti ai bulloni, sono aumentati in Irlanda del Nord a causa della disputa commerciale tra l'Unione europea e la Cina. L'Ue dovrebbe iniziare ad applicare dazi all'importazione di quasi il 90 per cento su alcuni prodotti cinesi come misura "antidumping". Dato che è in vigore il protocollo sull’Irlanda del Nord nell’accordo commerciale post Brexit, tuttavia, tali misure antidumping si applicheranno anche nella nazione devoluta britannica. L’emittente radiotelevisiva britannica “Bbc”, tuttavia, ha visionato una lettera di un importante grossista del Regno Unito indirizzata ai suoi clienti dell'Irlanda del Nord in cui avverte che "a seguito dell'imposizione di questi dazi saremo costretti ad aumentare i prezzi dei prodotti interessati". Il grossista aggiunge che sta acquistando prodotti al di fuori del mercato cinese, ma questi sono "generalmente più costosi" e potrebbero non essere immediatamente disponibili. Fra i materiali in questione figurano bulloni, rondelle, viti per legno e viti a brugola. (Rel)