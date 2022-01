Egitto: ministro Esteri incontra inviato Usa per il Corno d'Africa, focus su Etiopia e Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Somalia ed Etiopia, il dossier della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) e le iniziative delle Nazioni Unite per risolvere la crisi politica in Sudan: questi i principali al centro di una incontro tenuto ieri tra il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, e l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, David Satterfield. Quest’ultimo si è recato al Cairo come parte di un tour estero nella regione africana. Secondo Ahmed Hafez, portavoce della diplomazia egiziana, Shoukry ha affermato che l'Egitto sostiene l'iniziativa delle Nazioni Unite per attivare un dialogo tra le varie parti sudanesi con l'obiettivo di risolvere l'attuale crisi politica nel Paese. Il ministro dell’Egitto ha anche sottolineato la necessità di raggiungere un accordo vincolante sulle regole per il riempimento e il funzionamento della Gerd. (Cae)