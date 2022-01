Iraq: casa presidente parlamento Al Halbousi presa di mira da razzi Katiuscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La residenza di Mohamed al Halbousi, politico sunnita recentemente rieletto presidente del parlamento, è stata presa di mira da tre razzi Katiuscia nel distretto di Al Kharma, nella provincia occidentale dell'Anbar, circa 50 chilometri a ovest di Baghdad. Lo riferisce l’emittente panaraba saudita “Al Arabiya”. Nella giornata di ieri, la Corte federale dell’Iraq aveva confermato la costituzionalità della prima seduta parlamentare del 9 gennaio e, conseguentemente, la validità dell’elezione di Al Halbousi a presidente della Camera dei rappresentanti. In serata, forze non ancora identificate hanno preso di mira la residenza del politico sunnita con tre razzi Katiuscia nell’Anbar, il più esteso governatorato dell’Iraq e che comprende gran parte del territorio occidentale del Paese. L’attacco non ha causato danni materiali alla proprietà del presidente del parlamento, ma uno dei missili è esploso nella zona adiacente abitata dai vicini, ferendo due bambini e un uomo. Il presidente Barham Salih, con una nota pubblicata su Twitter, ha dichiarato piena solidarietà al politico sunnita e invitato la popolazione a “rimanere unita davanti al terrorismo” e le varie fazioni politiche a “formare un governo che rispecchi le ambizioni e aspirazioni di tutti gli iracheni quanto prima”. (Irb)