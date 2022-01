Campidoglio: Celli, ok a bilancio grazie a grande sforzo di tutta l'Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio previsionale del Campidoglio 2022-2024 licenziato stanotte "consentirà all’amministrazione di lavorare con risorse certe da destinare alla spesa corrente e agli investimenti, con maggiori risorse per i Municipi, la cura del verde, il manto stradale, la riduzione delle rette dei nidi, la manutenzione delle scuole. Interventi che andranno a migliorare servizi e permetteranno alla macchina amministrativa di rispondere da subito ai bisogni della città". Lo dichiara in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "Ringrazio per il lavoro di questi giorni le consigliere e i consiglieri di tutti i gruppi consiliari, che con il loro impegno hanno contribuito alla manovra. Ora Roma può contare su uno strumento utile al suo rilancio”, conclude. (Com)