India-Italia: Mattarella, “soddisfazione per l’intensificarsi della collaborazione”

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno della Festa della Repubblica dell’India, che cade oggi, ha rivolto “le più cordiali felicitazioni” all’omologo, Ram Nath Kovind, e “fervidi auguri di prospero avvenire per l’amico popolo indiano”. In un messaggio pubblicato dall’ambasciata italiana a Nuova Delhi, Mattarella ha sottolineato la crescita dei rapporti bilaterali. “La comunità internazionale si trova oggi ad affrontare enormi sfide globali che rendono la cooperazione tra Stati più importante che mai. È dunque ragione di profonda soddisfazione l’intensificarsi della collaborazione tra India e Italia, che nel corso dell’ultimo anno ha tratto nuovo slancio grazie a numerose occasioni di incontro di alto livello”, si legge nel testo. “In tale positivo contesto, confido che i rapporti tra i nostri Paesi troveranno nuovi spazi per rafforzarsi ulteriormente, sul piano bilaterale e nei fora multilaterali, come anche nel contesto del partenariato che unisce l’India all’Unione europea”, ha auspicato Mattarella nella conclusione del messaggio.(Inn)