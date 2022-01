Spagna: Sacyr guida progetto per migliorare gestione risorse idriche in settore agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Sacyr è alla guida di un consorzio nell'ambito di un progetto chiamato "Sostenibilità, acqua e agricoltura nel XX secolo" per migliorare la gestione delle risorse idriche per il settore agricolo che sarà finanziato con fondi europei del Next Generation Eu. Come riferisce il quotidiano "El Economista", il progetto, che dispone di un budget di 6 milioni di euro, ha già ricevuto il via libera dal Centro per lo sviluppo tecnologico industriale (Cdti). Il gruppo di infrastrutture partecipa attraverso la sua filiale Sacyr Agua, specializzata nel trattamento delle acque e punto di riferimento internazionale nell'uso e nella gestione dell'acqua desalinizzata e depurata per l'agricoltura. A Sacyr si aggiungono Bosonit (specializzata in nuove tecnologie, uso di Big Data, IoT), Tepro, (dedicata alla consulenza agricola), Regenera (focalizzata sull'efficienza energetica e soluzioni di energie rinnovabili), Aeromedia, specialista nell'uso di droni per la gestione ambientale) e Aqua Advise (esperta in consulenza sul trattamento delle acque e nello sviluppo e promozione di nuove tecnologie e processi).(Spm)