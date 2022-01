Regno Unito: ministra Esteri Truss, ancora non abbiamo rapporto indagini su feste Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico non ha ancora ricevuto il rapporto dell’indagine sulle feste di blocco a Downing Street e Whitehall in pieno regime di restrizioni anti Covid-19. Lo ha confermato la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, all’emittente “Sky News”. Truss ha detto che il governo rilascerà i "risultati" dell'inchiesta guidata dall'alta funzionaria pubblica Sue Gray appena questi saranno disponibili. "È un rapporto indipendente, è sulla domanda relativa a quando Sue Gray invierà questo rapporto, la risposta è: quando avrà completato il suo lavoro", ha detto la ministra. Ci sono varie pressioni che chiedono al governo di pubblicare il documento nella sua versione integrale. Truss ha anche affermato che il primo ministro Boris Johnson gode del suo "sostegno al 100 per cento", dissipando così dubbi sul fatto che la ministra possa annoverarsi fra gli esponenti conservatori che contestano la leadership di Johnson. (Rel)