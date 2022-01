Ucraina: viceministro Esteri Polonia chiede a Germania “segnali chiari”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri della Polonia, Szymon Szynkowski vel Sek, ha chiesto alla Germania “un segnale chiaro” nella crisi al confine tra Ucraina e Russia. In visita oggi a Berlino, Szynkowski vel Sek, ha dichiarato: “In Polonia e in altri Paesi dell'Europa orientale, molti si chiedono quale gioco stia effettivamente giocando la Germania nel conflitto in Ucraina”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per il viceministro degli Esteri polacco, vi sono “dubbi sul fatto che si possa contare sulla Germania” nella questione. “Vorrei che questi dubbi non aumentassero, ma si riducessero. Servono segnali chiari dalla Germania”, ha evidenziato Szynkowski vel Sek. In particolare, il rappresentante di Varsavia ha chiesto un chiaro rifiuto del governo federale all'attivazione del Nord Stream 2, il gasdotto russo-tedesco attraverso il Mar Baltico. Inoltre, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz dovrebbe approvare rapidamente la fornitura all'Ucraina di obici, già della Repubblica democratica tedesca (Rdt), da parte dell'Estonia. Secondo Szynkowski vel Sek, “siamo in una situazione speciale e in una situazione speciale si dovrebbe ricorrere a mezzi speciali”. Per questo, la Polonia si aspetta “parole forti e azioni forti dal governo tedesco e non un annebbiamento dei fatti". (segue) (Geb)