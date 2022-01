Quirinale: Salvini, Casellati è candidabile senza che io la proponga, non fa parte di rose politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "La Casellati come Fico sono le più alte cariche istituzionali. Quindi non fanno parte di rose politiche, di proposte. Sono lì". La Casellati è candidabile "senza che Salvini la proponga". Questa la risposta del leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato in diretta ad "Agorà" su Rai Tre, alla domanda sulla Casellati, il cui nome non è stato inserito nella rosa di proposte indicata dal centrodestra. (Rin)