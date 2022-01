Libia-Italia: procuratore generale Al Sour a Roma, focus su sicurezza e giustizia penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Libia, Saddik al Sour, si trova a Roma per rafforzare la cooperazione con la controparte italiana nel campo della sicurezza e della giustizia penale. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della procura libica, dando notizia dell’incontro di Al Sour con il procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, alla presenza del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho. La visita del magistrato libico, spiega la nota, “rientra nel quadro delle discussioni sulle modalità di contrasto al terrorismo e alle organizzazioni criminali transfrontaliere coinvolte nelle migrazioni illegali, nella tratta di esseri umani e nel traffico di carburante”. L’obiettivo è quello di “rafforzare gli sforzi per affrontare questi fenomeni, ridurre i rischi e perseguire i responsabili”. L'incontro ha riguardato anche i meccanismi di attuazione del protocollo d'intesa firmato tra la Procura libica e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, oltre al dossier dei cittadini libici detenuti in Italia. (Lit)