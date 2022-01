Myanmar: la giunta nega di voler sciogliere il partito di Aung San Suu Kyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo militare di Myanmar non intende sciogliere la Lega nazionale per la democrazia (Nld), il partito della consigliera di Stato deposta Aung san Suu Kyi. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" il portavoce della giunta, maggiore generale Zaw Min Tun, nonostante nei mesi scorsi numerosi esponenti di spicco di tale forza politica siano stati arrestati e processati. "Non abbiamo alcun piano per lo scioglimento della Nld sino alle elezioni di agosto 2023", ha dichiarato il portavoce. Sarà lo stesso partito a decidere se prendere parte o meno alle prossime elezioni, ha puntualizzato Zaw Min Tun. L'ex consigliera di Stato birmana si trova agli arresti ed ha subito di recente due condanne ad un totale di sei anni di reclusione per una serie di reati contestatigli dalle Forze armate. La Commissione per l'unione elettorale riconvocata dalla giunta birmana lo scorso maggio aveva suggerito la possibilità di mettere al bando il partito di Aung San Suu Kyi; tenere formalmente in vita la Lega nazionale per la democrazia consentirebbe al governo militare di dare una immagine di maggiore legittimità alle prossime consultazioni. (segue) (Inn)