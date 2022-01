Imprese: Francia, Rigoni di Asiago acquisisce Saveurs & Nature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rigoni di Asiago, gruppo specializzato nella produzione di confetture e cioccolato spalmabile, ha acquisito l'azienda francese Saveurs & Nature. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", spiegando che il marchio italiano si sta rafforzando in Francia. Saveurs & Nature è stata fondata nel 2001, fa ricavi per 12 milioni di euro e impiega 70 persone, tra cui 32 cioccolatai. In Francia, Rigoni di Asiago controlla il 7 per cento del mercato della crema spalmabile con una peso di circa 130 milioni di euro, contro gli 11 miliardi di euro della Ferrero.(Frp)