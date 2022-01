Quirinale: Salvini, dal centrosinistra non arrivano proposte ma solo no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' da un mese che dal centrosinistra non arrivano proposte" ma "stanno arrivando no". Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini, intervistato in diretta ad "Agorà" su Rai 3, sulle trattative in corso per il nuovo presidente della Repubblica. (Rin)