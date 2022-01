Roma: fermato per un controllo nascondeva 80 dosi di hashish, arrestato 18enne a Colleferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Colleferro, al termine di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 18enne del luogo, indagato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai carabinieri e sottoposto a perquisizione personale, ad esito della quale è stato trovato in possesso di 65 grammi di hashish, suddiviso in 80 involucri, già confezionati e pronti per la cessione. Il 18enne, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, in attesa del processo. (Rer)