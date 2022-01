Russia: ministero Interno, fratello Navalnyj inserito nella lista dei ricercati federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fratello dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj, Oleg, è stato inserito nella lista dei ricercati federali, come risulta dai dati del ministero dell'Interno russo. Oleg Navalnyj è ricercato in base ad un articolo del codice penale, che al momento non è stato specificato dalle autorità inquirenti. Nell'agosto 2021, Il fratello del leader dell'opposizione russa è stato condannato ad un anno di libertà vigilata, essendo stato ritenuto colpevole di incitamento alla violazione di norme sanitarie ed epidemiologiche, per aver protestato a sostegno di Aleksej, che sta scontando una pena detentiva nella regione di Vladimir. Ieri il pubblico ministero ha richiesto di revocare la sospensione della pena commutandola con la reclusione. L'esame della petizione è previsto per il 18 febbraio presso il tribunale di Lublino a Mosca. (Rum)