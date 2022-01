Balcani: Ong, nessun progresso della Serbia su corruzione, Montenegro unico Paese sopra la media (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto si sottolinea che in tutti i Balcani occidentali e in Turchia, la concentrazione del potere nei leader autocratici e nei loro partiti ha minato l'indipendenza della magistratura, il che aiuta a mantenere il potere. Solo un Paese tra quelli dei Balcani occidentali ha un indice superiore alla media globale di 43: il Montenegro con 46. A seguire la Macedonia del Nord e Kosovo con 39, Bosnia ed Erzegovina e Albania con 35. La Slovenia è 41ma con un indice di 57 e la Croazia è 63ma con un indice di 47. Secondo quanto osservato nel rapporto, i governi della regione hanno utilizzato la pandemia di Covid-19 come pretesto per reprimere ulteriormente le voci critiche, approvato leggi restrittive, soffocato la libertà di parola e di accesso alle informazioni e minato una magistratura indipendente. (Seb)